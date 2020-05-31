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Клубы АПЛ настаивают, чтобы трансферное окно было открыто до октября

Англия
(1 голосов)

Некоторые трансферные саги могут затянуться до бесконечности

Клубы АПЛ настаивают, чтобы трансферное окно было открыто до октября
Новина українською

Клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы сроки ближайшего трансферного окна были расширены до октября, сообщает The Telegraph.

Напомним, АПЛ планируют возобновить 17 июня. При этом клубы не смогут дозаявить новичков на этот сезон. В связи с этим клубы хотят, чтобы Премьер-Лига компенсировала эти "потерянные" недели и дала полноценную возможность укомплектовать свой состав позже.

Клуб и лига уже ведут переговоры о том, чтобы ближайшее трансферное окно оставалось открытым не только июль и август, но также на сентябрь и октябрь.

Теоретически это означает, что какой-то игрок может начать сезон в одной команде, а продолжить в другой, однако клубы не видят в этом проблемы — подобная ситуация всегда может возникнуть в январское окно.

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Комментарии (1)
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cavo69
31.05.2020 в 13:19
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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