Клубы АПЛ настаивают, чтобы трансферное окно было открыто до октября

Клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы сроки ближайшего трансферного окна были расширены до октября, сообщает The Telegraph.

Напомним, АПЛ планируют возобновить 17 июня. При этом клубы не смогут дозаявить новичков на этот сезон. В связи с этим клубы хотят, чтобы Премьер-Лига компенсировала эти "потерянные" недели и дала полноценную возможность укомплектовать свой состав позже.

Клуб и лига уже ведут переговоры о том, чтобы ближайшее трансферное окно оставалось открытым не только июль и август, но также на сентябрь и октябрь.

Теоретически это означает, что какой-то игрок может начать сезон в одной команде, а продолжить в другой, однако клубы не видят в этом проблемы — подобная ситуация всегда может возникнуть в январское окно.