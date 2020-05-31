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МЮ договорился о продлении аренды Игало

Англия
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Таргетмен останется в клубе до конца сезона

МЮ договорился о продлении аренды Игало
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало.

По информации Sky Sports, стороны близки к успешному заключению сделки, о которой может быть объявлено уже в ближайшее время.

Ожидается, что новое соглашение Игало с "красными дьяволами" будет продлено до января, после чего тот вернется в Китай.

Нынешний договор клубов по Игало истекает сегодня, 31 мая.

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В статье: Шанхай Шеньхуа (Китай) Одион Игало Манчестер Юнайтед
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