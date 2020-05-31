Моуриньо отрицает интерес Тоттенхэма к Коутиньо

Marca сообщает, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отрицает интерес лондонского клуба к атакующему полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за "Баварию" на правах аренды.

По информации источника, руководство "шпор" не может себе позволить зарплату и трансферную стоимость 27-летнего бразильца.

Ранее, в СМИ была информация, что лондонские "Челси" и "Арсенал" также рассматривают возможность трансфера игрока.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 34 матчах во всех турнирах в футболке мюнхенской команды.