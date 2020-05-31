Юрген Клопп: Мы общаемся вживую, на поле, а не через гаджеты - это серьезный прогресс

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет возобновления сезона в АПЛ.

"Прямо сейчас нам не нужно быть в форме. Мы тренируемся с возрастающей интенсивностью день ото дня, но нам нужно быть в форме 19 или 20 июня, когда мы сыграем с "Эвертоном". Это тот момент, когда мы хотим быть готовы на 100%.

До тех пор примерно три недели, это хорошо. Мы хотим использовать это время. Это наш предсезонный период, как я говорил ранее, мы не ждем длительного перерыва между сезонами. Поэтому это очень важный период для нас. У нас никогда в жизни не было девяти недель без тренировок. Сейчас все по-другому, но при этом так же интересно.

Мы наслаждаемся текущим моментом. Честно говоря, для нас было очень важно собраться вместе и провести вместе на тренировочной базе час или два. Мы контактируем, общаемся непосредственно вживую, на поле, а не через компьютер и экраны телефонов. Это серьезный прогресс", – рассказал Юрген Клопп.