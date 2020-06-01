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Коллекция футболок и часы. Игрока Манчестер Сити обокрали на более чем 600 000 долларов

Англия
(2 голосов)

Друг Зинченко

Коллекция футболок и часы. Игрока Манчестер Сити обокрали на более чем 600 000 долларов
Новина українською

Квартиру Рияда Мареза, флангового полузащитника "Манчестер Сити", обокрали.

Воры залезли в пентхаус в центре Манчестера. Футболиста тогда не было дома, информирует The Sun.

Преступники похитили дорогие часы Richard Mille (230 000 фунтов), Rolex Daytona (40 000 фунтов) и Rolex Day Date (35 000).

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Также забрали браслеты, 50 000 фунтов наличными и коллекцию редких футболок, которая оценивается в 150 000 фунтов.

Ущерб оценивается в более 500 000 фунтов (621 000 долларов).

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В статье: Манчестер Сити (Англия) ограбление Рияд Марез
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