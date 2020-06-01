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Коллекция футболок и часы. Игрока Манчестер Сити обокрали на более чем 600 000 долларов
Друг Зинченко
Квартиру Рияда Мареза, флангового полузащитника "Манчестер Сити", обокрали.
Воры залезли в пентхаус в центре Манчестера. Футболиста тогда не было дома, информирует The Sun.
Преступники похитили дорогие часы Richard Mille (230 000 фунтов), Rolex Daytona (40 000 фунтов) и Rolex Day Date (35 000).
Также забрали браслеты, 50 000 фунтов наличными и коллекцию редких футболок, которая оценивается в 150 000 фунтов.
Ущерб оценивается в более 500 000 фунтов (621 000 долларов).
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