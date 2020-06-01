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Ярмоленко может перейти в Фенербахче
Он может отправиться в аренду с правом выкупа
"Фенербахче" хочет подписать игрока сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
Об этом пишет турецкое издание Takvim. По данным источника, турки хотят арендовать украинца с правом выкупа.
Эту опцию в обязательном порядке хочет ввести английский клуб. Сейчас представители обеих сторон ведут переговоры.
Текущая рыночная стоимость Андрея Ярмоленко составляет около 9-10 миллионов евро.
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Sneg SD (Умань)
01.06.2020 в 16:13
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