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Ярмоленко может перейти в Фенербахче

Англия
(1 голосов)

Он может отправиться в аренду с правом выкупа

Ярмоленко может перейти в Фенербахче
Новина українською

"Фенербахче" хочет подписать игрока сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Об этом пишет турецкое издание Takvim. По данным источника, турки хотят арендовать украинца с правом выкупа.

Эту опцию в обязательном порядке хочет ввести английский клуб. Сейчас представители обеих сторон ведут переговоры.

Текущая рыночная стоимость Андрея Ярмоленко составляет около 9-10 миллионов евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Sneg SD (Умань)
01.06.2020 в 16:13
Здувся чувак повністю! Він і в Фенербахче вже не заграє. В Білорусію до Мілі з Хачиком вже треба
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