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Почеттино: Мой Саутгемптон полностью изменил английский футбол

Англия
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"Святые" считались очень крепким коллективом

Почеттино: Мой Саутгемптон полностью изменил английский футбол
UA-Футбол
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Экс-наставник "Саутгемптона" Маурисио Почеттино уверяет, что его клуб совершил революцию в английском футболе в середине десятых.

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"Саутгемптон" изменил футбол в Англии в 2012-13 годах. Нет ни одной команды, которая в то время имела бы такой эффект. Мы изменили мировозрение. Наш президент Никола Кортезе дал нам шанс создать уникальную команду.

Мы нашли группу игроков, которые хотели адаптироваться к испанскому стилю игры (Почеттино тогда пришел из "Эспаньола"). Мы играли в непривычный для Англии футбол. Появилось много хороших игроков, в том числе в сборной Англии", - заявил аргентинский специалист.

Отметим, что в "Саутгемптоне" о себе заявили такие звезды, как Мане, Ван Дейк, Лаллана, Тадич, Шоу, Ваньяма.

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В статье: Маурисио Почеттино "Саутгемптон"
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