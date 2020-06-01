Форвард Наполи может продолжить карьеру в Арсенале

У лондонского "Арсенала" могут возникнуть большие проблемы в следующем сезоне - Пьер-Эмерик Обамеянг, с большой долей вероятности, покинет команду.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" внимательно следят за Аркадиушем Миликом. По мнению руководства, 26-летний поляк сможет вписаться в новый коллектив.

Аркадиуш давно ищет способ покинуть "Наполи", так как не уверен в своем будущем. В его трансфере давно заинтересован "Ювентус". Контракт нападающего заканчивается в 2021-м году.

В этом сезоне Милик забил 12 голов в 22-х матчах.