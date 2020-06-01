СМИ: МЮ рассматривает возможность подписания Стерлинга

Рахим Стерлинг может стать частью громкого перехода этим летом. Информацию об этом передает The Independent.

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг лидера конкурента. Если же он захочет сменить команду, они предложат ему выгодный контракт.

Причиной ухода Стерлинга может стать двухгодичный бан "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. Сейчас англичанин оценивается в 128 миллионов евро, однако кризис может серьезно сбить цену.

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Отметим, что ранее Рахим защищал цвета другого принципиального соперника "МЮ" - "Ливерпуля".