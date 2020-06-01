СМИ: Арсенал не ведет переговоры с Обамеянгом о новом контракте

Время Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" подходит к концу. Он хочет покинуть команду, а его контракт истекает летом 2021-го.

Как сообщает ESPN, "канониры" не вступали в переговоры с форвардом о новом соглашении. Они сомневаются в их успешности и готовы отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что место Обамеянга может занять игрок "Наполи".