Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sports: Хазенхюттль подпишет долгосрочный контракт с Саутгемптоном
Sky Sports: Хазенхюттль подпишет долгосрочный контракт с Саутгемптоном
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль близок к тому, чтобы обновить свою подпись под новым соглашением с клубом – об этом сообщает издание Sky Sports.
По информации источника, Ральф согласовал условия нового трудового договора со "святыми". Соглашение будет действовать до июня 2024 года. Официально о продолжении контракта объявят уже сегодня. Текущий договор тренера с клубом рассчитан до 2021 года.
Напомним, 52-летний Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в декабре 2018 года, он сменил на этом посту валлийского тренера Марка Хьюза. Перед возобновлением АПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице.