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Sky Sports: Хазенхюттль подпишет долгосрочный контракт с Саутгемптоном

Англия
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Sky Sports: Хазенхюттль подпишет долгосрочный контракт с Саутгемптоном

Sky Sports: Хазенхюттль подпишет долгосрочный контракт с Саутгемптоном
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Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль близок к тому, чтобы обновить свою подпись под новым соглашением с клубом – об этом сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, Ральф согласовал условия нового трудового договора со "святыми". Соглашение будет действовать до июня 2024 года. Официально о продолжении контракта объявят уже сегодня. Текущий договор тренера с клубом рассчитан до 2021 года.

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Напомним, 52-летний Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в декабре 2018 года, он сменил на этом посту валлийского тренера Марка Хьюза. Перед возобновлением АПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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В статье: "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
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Источник:
Sky Sports

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