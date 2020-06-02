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Брат Гвардиолы: Пеп мечтает возглавить национальную команду

Англия
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Но не сейчас же?

Брат Гвардиолы: Пеп мечтает возглавить национальную команду
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Пере Гвардиола, брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, рассказал о будущем 49-летнего испанского специалиста. Цитирует Пере Globo Esporte.

"Пеп мечтает однажды возглавить национальную команду. Посмотрим, как все сложится. Нужно думать тогда, когда он получит предложение. Считаю, что это вопрос не ближайшего времени".

Отметим, что младший брат Пепа – футбольный агент.

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В статье: Хосеп Гвардиола Пере Гвардиола
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Источник:
Globo Esporte

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