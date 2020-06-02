Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брат Гвардиолы: Пеп мечтает возглавить национальную команду
Но не сейчас же?
Пере Гвардиола, брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, рассказал о будущем 49-летнего испанского специалиста. Цитирует Пере Globo Esporte.
"Пеп мечтает однажды возглавить национальную команду. Посмотрим, как все сложится. Нужно думать тогда, когда он получит предложение. Считаю, что это вопрос не ближайшего времени".
Отметим, что младший брат Пепа – футбольный агент.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Globo Esporte
Новости по теме
- 19:35 Зарубежные Скоулз: В любую другую эпоху МЮ выиграл бы шесть раз Лигу Чемпионов, но как хороша была Барселона
- 11:18 Зарубежные Девять лет назад Вилья забил прекрасный гол в финале Лиги чемпионов и помог Барсе обыграть МЮ
- 22:35 Зарубежные Менди: Я посоветовался с Бьелсой и он сказал мне следовать за Гвардиолой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...