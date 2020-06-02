"Мне удалось вернуть доверие Лэмпарда". Жиру прокомментировал отношения с Фрэнком

Французский форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал, почему решил продлить трудовой договор с "синими" до конца следующего сезона-2020/21. Цитирует 33-летнего нападающего официальный сайт "пенсионеров".

"Я должен был покинуть команду в зимнее трансферное окно. Мне нужно было больше игрового времени, чтобы попасть в сборную Франции на ЕВРО-2020. Наверное, Бог хотел, чтобы я остался в "Челси". Лэмпард сказал, что не мог позволить мне уйти – он бы не нашел мне замену. Все понимают, что случилось. Тренер поговорил со мной лично и пообещал предоставить больше игрового времени".