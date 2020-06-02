Юрген Клопп готов оформить чемпионство на пустом Энфилде

Наставник "красных" не беспокоится, что игры АПЛ будут проводиться за закрытыми дверями, и чемпионство они могут оформить на пустом "Энфилде".

В интервью ВВС Sport Юрген Клопп сказал, что "Ливерпуль" постарается набрать максимальное количество очков в оставшихся девяти играх. Главное для немецкого специалиста, что Премьер-лига возобновится и его команда впервые за 30 лет сможет завоевать футбольную корону Англии. Напомним, чемпионат Англии должен возобновиться 17 июня, когда снимут ограничения из-за пандемии коронавируса.

- Приятно думать о рестарте чемпионата, - признался Юрген Клопп, - но мы еще не чемпионы, и мы это знаем. Мы понимаем, что близки к титулу как никогда. Мы можем взять 27 очков, и сделаем все возможное, чтобы взять все возможные очки.

"Ливерпуль" должен играть в футбол и должен выигрывать, как это было в первой части сезона. Мы не хотим останавливаться, желаем побеждать в каждой игре, чего бы это ни стоило. Я пока не вижу результата, не имею трофея; значит, мы должны работать очень усердно.

Если мы станем чемпионами, любые празднования станут возможными, несмотря на ограничения. Мы будем действовать как команда и радоваться вместе со всеми нашими болельщиками, конечно, когда нам будет позволено сделать это.

Я могу пообещать, что если это произойдет, будет настоящий парад. Нам нужен всего один день, когда фанаты смогут прийти, и тогда мы устроим этот праздник.

Поскольку в ближайшие недели ни одна команда не получит преимущества от домашнего поля, болельщики вынуждены следить за матчами на расстоянии. У нас не будет помощи от полного стадиона, но ни у одной команды этого не будет. Все в равных условиях, ни у кого нет такого преимущества. Где бы мы ни играли, это та же самая ситуация, поэтому я не слишком беспокоюсь о пустых трибунах.

Мы попытались смоделировать ситуацию, тренируясь на стадионе и привыкая к пустому "Энфилду". Если вы посмотрите на Германию, в последних матчах при пустых трибунах было совсем не много домашних побед, гости чувствуют себя очень комфортно. Если альтернатива не играть вообще, то лучше я буду играть где угодно, даже при пустых трибунах. Мне все равно, - сказал Юрген Клопп.

Напомним, что все игры АПЛ будут проводиться за закрытыми дверями, в то время как некоторые матчи "Ливерпуля", согласно медпротоколу, могут быть сыграны на нейтральных площадках, в том числе возможный решающий матч.