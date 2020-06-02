Клопп: Приятно думать о победе, но мы еще не чемпионы

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, на момент приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса мерсисайдцы занимали первое место в турнирной таблице. В их активе после 29 проведенных матчей 82 очка, что на 25 пунктов больше, чем у идущего вторым "Манчестер Сити", имеющего одну игру в запасе.

"Приятно думать об этом, но мы еще не чемпионы и знаем это. Знаем, что мы близки, но это еще не конец. Впереди еще будут разыграны 27 очков, и мы попробуем сделать все, чтобы набрать их.

Мы все еще не чемпионы. "Ливерпуль" должен играть и выигрывать матчи. Мы не хотим прекращать побеждать после двух или нескольких игр. Я не умею видеть результаты по звездам. Нам нужно работать очень усердно", – цитирует Клоппа BBC Sport.