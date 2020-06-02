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Хазенхюттль продлил контракт с Саутгемптоном

Англия
(1 голосов)

Наставник проведет в клубе ещё четыре года

Хазенхюттль продлил контракт с Саутгемптоном
Новина українською

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.

Новое соглашение австрийского специалиста со "святыми" рассчитано на четыре года. Условия договора не разглашаются.

Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в 2018 году, а ранее работал в Германии, где тренировал "РБ Лейпциг", "Ингольштадт" и ряд других клубов.

"Саутгемптон", набрав 34 очка в 29 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяют 7 очков. Наряду с практически всеми соревнованиями в мире чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.

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В статье: "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.06.2020 в 17:37
Мега новина! Как мы ждали
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