"Кейн - уже легенда АПЛ". Игрок Тоттенхэма нахваливает лидера клуба

Лукас Моура, который в данный момент защищает цвета "Тоттенхэма", уверен, что Гарри Кейн уже сейчас може считаться легендой английского футбола.

"Как мне кажется, Кейн уже стал легендой АПЛ. Мне очень нравится, как он забивает голы - он может бить одинаково хорошо и правой, и левой ногой. Он очень, очень сильный.

Он очень амбициозен и хочет быть лучшим на каждой тренировке, в каждом матче. Его качества мотивируют и меня становиться лучше", - приводит слова бразильца Goal.

Ранее сообщалось, что Гарри готов сменить клуб уже летом.