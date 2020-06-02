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Кум Месси и живая легенда Ман Сити. Серхио Агуэро исполнилось 32 года
Лучший форвард АПЛ десятых годов
Летом 2011-го года "Манчестер Сити" заключил контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Крайне вероятно, что этот транфер - стал лучшим подписанием в истории "горожан". Сегодня Кун празднует свой 32-й день рождения.
За карьеру ему покорилось огромное количество трофеев, большинство из которых он выиграл в Англии. Здесь он четыре раза становился чемпионов Англии, один раз выиграл кубок и три раза кубок лиги. Успел отметиться и в "Атлетико", с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Happy birthday, Sergio Agüero!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2020
@aguerosergiokun #UCL | #HBD | @ManCity pic.twitter.com/31iDo88Is0
На его счету также множество индивидуальных наград. Он семь раз признавался игроком месяца в АПЛ (рекорд), 12 раз забивал в одном матче АПЛ три и больше голов (рекорд), а также аргентинец - рекордсмен "Ман Сити" по количеству забитых мячей (254).
Нельзя не вспомнить и самый памятный удар в карьере Куна. На 90+3 минуте он забил "КПР" и принес "горожанам" первое за 60 лет чемпионство.
"Agüero":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 13, 2020
Porque se cumplen 8 años desde que convirtió el gol para que Manchester City derrote a QPR y se consagre campeón de la #PremierLeaguepic.twitter.com/qdC30NC2gS
В сборной Аргентине Серхио отыграл 94 матча, а его два гола в полуфинале очень помогли команде завоевать золото Олимпиады в 2008-м.