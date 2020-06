Одноклубник Зинченко поиграл в футбол на пляже – теперь его ждет разговор с боссами Манчестер Сити

Боссы "Манчестер Сити" проведут беседу с полузащитником Филом Фоденом за нарушение правил социального дистанцирования. В Сети появились фотографии, на которых можно заметить 20-летнего хавбека "горожан". Фил поиграл в футбол с другими людьми на пляже. Как сообщает источник, англичанин приехал на побережье вместе со своей семьей.

По информации Sky Sports, руководство "Манчестер Сити" обсудит с Фоденом его поведение и напомнит о правилах поведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Phil Foden appeared to breach social distancing rules on Sunday as he enjoyed a kick-about on the beach. [The Sun] pic.twitter.com/JRhy5t3MjQ

Phil Foden will be spoken to by @ManCity and reminded of his responsibilities and obligation to follow social distancing guidelines - after he was filmed playing football with members of the public on Formby beach.



[via @DiscoMirror] pic.twitter.com/BIhCqHYV7q