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Челси предлагает оставлять на матчах АПЛ 9 игроков на замене

Англия
(1 голосов)

На скамейке запасных

Челси предлагает оставлять на матчах АПЛ 9 игроков на замене
Новина українською

"Челси" выступил с идеей увеличения количества игроков на скамейке запасных с 7 до 9 до конца сезона АПЛ.

Причиной такого предложения клуб указывает повышенный риск травм и вероятность заражения игроков коронавирусом, из-за чего игроки будут вынуждены самоизолироваться, сообщает Тhe Telegraph.

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В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) позволил делать по 5 замен за матч.

Правило имеет временный характер. Оно может быть применено к турнирам из-за пандемии коронавируса и действует до 31 декабря 2020 года.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
03.06.2020 в 15:37
Давно потрібно зробити в заявці команди 25 гравців а в матчі беруть участь 18 в Італії здається 10 чи 11 замін вважаю це правельним.
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