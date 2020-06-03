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Челси предлагает оставлять на матчах АПЛ 9 игроков на замене
На скамейке запасных
"Челси" выступил с идеей увеличения количества игроков на скамейке запасных с 7 до 9 до конца сезона АПЛ.
Причиной такого предложения клуб указывает повышенный риск травм и вероятность заражения игроков коронавирусом, из-за чего игроки будут вынуждены самоизолироваться, сообщает Тhe Telegraph.
В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) позволил делать по 5 замен за матч.
Правило имеет временный характер. Оно может быть применено к турнирам из-за пандемии коронавируса и действует до 31 декабря 2020 года.