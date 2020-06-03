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Педро попал в сферу интересов Ромы

Англия
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Скорее всего игрок покинет клуб на правах свободного агента

Педро попал в сферу интересов Ромы
Новина українською

"Рома" претендует на форварда "Челси" Педро, пишет Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб является одним из основных претендентов на 32-летнего испанца. Контракт Педро с "Челси" действует до конца июня этого года, игрок может покинуть команду на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Педро провел за "Челси" 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

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В статье: Педро Родригес Челси (Лондон) Педро
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