Педро попал в сферу интересов Ромы

"Рома" претендует на форварда "Челси" Педро, пишет Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб является одним из основных претендентов на 32-летнего испанца. Контракт Педро с "Челси" действует до конца июня этого года, игрок может покинуть команду на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Педро провел за "Челси" 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.