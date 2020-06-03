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Педро попал в сферу интересов Ромы
Скорее всего игрок покинет клуб на правах свободного агента
"Рома" претендует на форварда "Челси" Педро, пишет Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб является одним из основных претендентов на 32-летнего испанца. Контракт Педро с "Челси" действует до конца июня этого года, игрок может покинуть команду на правах свободного агента.
В сезоне-2019/20 Педро провел за "Челси" 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
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