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Бербатов не уверен, что Погба займет место в основном составе после травмы

Англия
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По мнению болгарского игрока, Поль может усугубить травму

Бербатов не уверен, что Погба займет место в основном составе после травмы
Новина українською

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился ожиданиями от возвращения на поле полузащитника английского клуба Поля Погба, пропустившего значительную часть сезона из-за травмы.

"У "Юнайтед" есть большое подспорье в виде возвращения Поля Погба. Это отличная новость для команды. Но есть и опасность, ведь он долгое время не играл. Будем надеяться, что он готов на 100%.

Будет ли он игроком стартового состава? Я в этом не уверен. Думаю, что возвращение после травмы может повлиять на его позиции. Интересно, решит ли Сульшер сразу бросить его в бой.

Интересно и то, что мы впервые увидим вместе Бруну Фернандеша и Погба. Любопытно, смогут ли они удачно взаимодействовать", — написал Бербатов в своей колонке на Betfair.

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В статье: Димитар Бербатов Поль Погба Манчестер Юнайтед
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