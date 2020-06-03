Бербатов не уверен, что Погба займет место в основном составе после травмы

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился ожиданиями от возвращения на поле полузащитника английского клуба Поля Погба, пропустившего значительную часть сезона из-за травмы.

"У "Юнайтед" есть большое подспорье в виде возвращения Поля Погба. Это отличная новость для команды. Но есть и опасность, ведь он долгое время не играл. Будем надеяться, что он готов на 100%.

Будет ли он игроком стартового состава? Я в этом не уверен. Думаю, что возвращение после травмы может повлиять на его позиции. Интересно, решит ли Сульшер сразу бросить его в бой.

Интересно и то, что мы впервые увидим вместе Бруну Фернандеша и Погба. Любопытно, смогут ли они удачно взаимодействовать", — написал Бербатов в своей колонке на Betfair.