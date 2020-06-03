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Капитан Астон Виллы: Де Брюйне – лучший игрок АПЛ. Кевин находится на уровне Месси, Роналду и Мбаппе

Англия
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Капитан Астон Виллы: Де Брюйне – лучший игрок АПЛ. Кевин находится на уровне Месси, Роналду и Мбаппе
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Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш хочет в ближайшие сезоны выйти на уровень игры своего коллеги из "Манчестер Сити" – Кевина Де Брюйне.

Читайте такжеThe Athletic: Де Брюйне – лучший игрок сезона в АПЛ. Также объявлены лучший молодой игрок и гол кампании

В эксклюзивном интервью Sky Sports англичанин упомянул бельгийца, отвечая на вопрос бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла.

"Мне очень нравится Де Брюйне. Считаю, что он невероятен. В своей игре я слегка пытаюсь равняться на него, особенно когда выхожу на поле в роли восьмого номера. У Кевина есть абсолютно все. Бельгиец – лучший игрок АПЛ и он находится на уровне Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе уже сейчас".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду АПЛ Кевин Де Брюйне Джек Грилиш Килиан Мбаппе
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Источник:
Sky Sports

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