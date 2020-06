В АПЛ зафиксирован еще один случай коронавируса - было проведено 1197 тестов за два дня

Английская Премьер-Лига подвела итог очередного массового тестирования на коронавирус. С первого по второе июня было проведено 1197 тестов.

Был обнаружен всего один положительный случай, что составляет 0,008 процента от общего числа. Известно, что зараженным человоком стал представитель "Тоттенхэма". Неизвестно - это игрок или сотрудник клуба. Он будет изолирован на протяжении семи дней.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre