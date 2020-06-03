  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В АПЛ зафиксирован еще один случай коронавируса - было проведено 1197 тестов за два дня
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В АПЛ зафиксирован еще один случай коронавируса - было проведено 1197 тестов за два дня

Англия
(1 голосов)

Известно имя клуба с заражением

В АПЛ зафиксирован еще один случай коронавируса - было проведено 1197 тестов за два дня
UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига подвела итог очередного массового тестирования на коронавирус. С первого по второе июня было проведено 1197 тестов.

Читайте такжеМэр Лондона против возобновления матчей АПЛ в столице

Был обнаружен всего один положительный случай, что составляет 0,008 процента от общего числа. Известно, что зараженным человоком стал представитель "Тоттенхэма". Неизвестно - это игрок или сотрудник клуба. Он будет изолирован на протяжении семи дней.

Напомним, что возвращение АПЛ намечено на 17-е июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...