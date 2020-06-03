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Каррагер: Обамеянг слишком хорош для Арсенала
Но клубу нужно его сохранить
Джейми Каррагер уверен, что лондонскому "Арсеналу" нужно попытаться сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга.
"Лондонцам будет очень непросто расстаться с Обамеянгом. Он забивает очень много голов и всегда претендует на золотую бутсу. Клубу нужно постараться сохранить его, ведь он повышает шансы попасть в Лигу Чемпионов. Я бы оставил игрока летом, а после попытался подписать с ним новый контракт.
На данном этапе нет сомнений - Обамеянг слишком хорош для "Арсенала". Такая же ситуация была и в "Ливерпуле" с Луисом Суаресом. Он - главная звезда команды", - заявил англичанин.
Сейчас главный претендент на форварда - "Челси".