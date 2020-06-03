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Каррагер: Обамеянг слишком хорош для Арсенала

Англия
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Но клубу нужно его сохранить

Каррагер: Обамеянг слишком хорош для Арсенала
UA-Футбол
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Джейми Каррагер уверен, что лондонскому "Арсеналу" нужно попытаться сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга.

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"Лондонцам будет очень непросто расстаться с Обамеянгом. Он забивает очень много голов и всегда претендует на золотую бутсу. Клубу нужно постараться сохранить его, ведь он повышает шансы попасть в Лигу Чемпионов. Я бы оставил игрока летом, а после попытался подписать с ним новый контракт.

На данном этапе нет сомнений - Обамеянг слишком хорош для "Арсенала". Такая же ситуация была и в "Ливерпуле" с Луисом Суаресом. Он - главная звезда команды", - заявил англичанин.

Сейчас главный претендент на форварда - "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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