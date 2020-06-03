МЮ предложил за Кулибали 80 миллионов - Наполи требует ровно 100

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток завоевать Калиду Кулибали. Об этом передает Sky Sport Italia.

Однако руководство "Наполи" хочет получить максимум от вероятного перехода. Источник уверяет, что они отвергли предложение в 80 миллионов евро.

Президент итальянцев де Лаурентис не отпустит лидера своей обороны менее, чем за 100 миллионов евро. Контракт сенегальца расчитан до 2023-го года.

Ранее сообщалось, что сенегалец хочет перейти в "ПСЖ".