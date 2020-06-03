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МЮ предложил за Кулибали 80 миллионов - Наполи требует ровно 100

Англия
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И это в условиях кризиса

МЮ предложил за Кулибали 80 миллионов - Наполи требует ровно 100
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток завоевать Калиду Кулибали. Об этом передает Sky Sport Italia.

Однако руководство "Наполи" хочет получить максимум от вероятного перехода. Источник уверяет, что они отвергли предложение в 80 миллионов евро.

Президент итальянцев де Лаурентис не отпустит лидера своей обороны менее, чем за 100 миллионов евро. Контракт сенегальца расчитан до 2023-го года.

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Ранее сообщалось, что сенегалец хочет перейти в "ПСЖ".

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Манчестер Юнайтед
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