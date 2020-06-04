Бруну Фернандеш: Когда я узнал о переходе в МЮ, то позвонил жене, брату, сестре, маме, а затем заплакал

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" признался в интервью Марио Джуровски, что его мечта детства сбылась – он стал частью "красных дьяволов". В январе Бруну Фернандеш присоединился к команде Сульшера. Цитирует хавбека Goal.com.

"Мне было страшно, когда я узнал о трансфере. Переезд в Манчестер, возможность играть в АПЛ за одну из лучших команд мира – это пик моей карьеры. Когда мне сообщили, что есть шанс на переход в "Юнайтед", то я позвонил жене, брату, сестре, маме, а потом просто заплакал".