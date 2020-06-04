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Стало известно, что будут обсуждать клубы АПЛ накануне возобновления чемпионата

Англия
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Скоро нас порадует и Англия

Стало известно, что будут обсуждать клубы АПЛ накануне возобновления чемпионата
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Клубы Премьер-лиги встретятся уже сегодня, 4 мая, чтобы начать подготовку к перезапуску первенства уже 17 июня. Sky Sports News стало известно, что собираются обсуждать на очередном собрании.

В первую очередь, речь пойдет о том, где команды будут проводить матчи – на нейтральных полях или же на своих стадионах. Во-вторых, обговорят количество замен – некоторые клубы считают, что 5 субституций по ходу матча даст преимущество более сильным командам.

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Также сообщается, что клубы АПЛ не собираются отказываться от VAR.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
Sky Sports

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