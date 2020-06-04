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Количество замен в АПЛ увеличено до пяти

Англия
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А количество запасных будет увеличено до девяти

Количество замен в АПЛ увеличено до пяти
Новина українською

В оставшихся матчах английской Премьер-лиги клубам будет разрешено проводить по пять замен, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

"Сегодня акционеры Премьер-лиги согласовали временные изменения в правилах, касающихся замен. В оставшейся части сезона-2019/2020 количество замен, которые можно провести во время матча, увеличится с трёх до пяти. Клубы также смогут увеличить количество запасных игроков на скамейке с семи до девяти", — говорится в заявлении.

Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня. В этот день состоятся встречи "Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" — "Арсенал", перенесённые из-за финала Кубка лиги.

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В статье: АПЛ
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