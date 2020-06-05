Индекс несчастья - от Ман Юнайтед до Рейнджерса. Где самые несчастливые фанаты футбола?

Спорт жесток. Он играет с нашими эмоциями, влюбляет в себя и разбивает сердца, дает повод радоваться, испытывать невероятное счастье, а также часто сопровождается большой грустью. Каждая команда и ее болельщики знают, что значит поражение, но как насчет целого сезона из неудач? Или насчет десятилетия, а может даже еще более затяжного периода неудач?

ESPN составил своеобразный список "Soccer's Misery Index" - это шанс пролить свет на те команды, которым пришлось пережить гораздо больше печали, чем подарить повод для радости своим фанатам.

Малага: путь к славе, который привел на грань исчезновения

Совсем недавно "Малага" была близка к успеху в Лиге чемпионов, а теперь борется за то, чтобы выжить. Вспомним апрель 2013 года. "Малага" обыгрывала "Боруссию" Дортмунд 2:1. На 90-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов команда Мануэля Пеллегрини, в состав которой входили Иско, Хоакин и Хулио Баптиста, находилась в нескольких секундах от самого громкого успеха в истории клуба. Не хватило малости – "Боруссия" в четвертьфинале ЛЧ отыгралась и вырвала победу 3:2.

Наши дни - февраль 2020 года. "Малага" парит над зоной вылета в Сегунде. Клуб живет от одного кризиса до следующего: нет достойных инвестиций, отвернулись владельцы, игроков покупают и сразу продают, команда не играет, тренерская чехарда – одна сплошная черная полоса. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас говорит, что клубу нужно два миллиона евро, чтобы избежать банкротства.

Как до этого дошло? Считается, что проблемы начались еще до того, как мечты о Лиге чемпионов были разбиты двумя голами Дортмунда, один из которых из вне игры, в добавленное время.

Специалисты называли это – "американскими горками". Получилось невероятное путешествие. Никто не думал, что "Малага" когда-нибудь выйдет в Лигу чемпионов, не говоря уже о том, чтобы быть в одном шаге от полуфинала. А затем начался критический спад.

В июне 2010 года катарский шейх Абдулла ибн Насер Аль-Тани делал невероятные обещания. Деньги полились рекой, и Пеллегрини создал команду, которая финишировала в первой четверке Ла Лиги. Но к лету 2012 года пошли сообщения о неоплаченных счетах.

"Малага" вылетела из Примеры в 2018 году, затем состоялась отчаянная попытка вернуться. Череда поражений, прощаний с игроками и отставка тренера. Болельщики обвиняют руководство, и во многом они правы – "Малага" это пример ужасного ведения бизнеса. Амбиции клуба сейчас ограничены предотвращением полного банкротства. Все остальное – подождет, клуб продолжает бороться за выживание.

Манчестер Юнайтед: богатство за пределами поля, скудность на поле

Поклонники "Ман Юнайтед" не так давно познали все возможные в футболе успехи и настоящую славу. Но это делает их падение еще более болезненным. К тому же, два их главных исторических конкурента стали лучшими командами в Англии.

Перефразируя лорда Альфреда Теннисона, "лучше выиграть и проиграть, чем никогда не выигрывать вообще". Высказывание это в полной мере относится к фанатам "Манчестер Юнайтед". Многие из них, кто живет далеко от "Олд Траффорда" стали болеть за "МЮ" во время двух золотых эпох клуба: при сэре Мэтте Басби в 1950-х и 1960-х и при сэре Алексе Фергюсоне четыре десятилетия спустя.

В новое время, на протяжении почти 27 лет в "Юнайтед" был один менеджер - сэр Алекс. С момента его прощания с большим футболом в мае 2013 года, тренеров в "МЮ" было четверо плюс один исполняющий обязанности. За шесть сезонов до выхода на пенсию Фергюсона "красные дьяволы" первыми финишировали в АПЛ четыре раза и дважды оказывались вторыми. Успех стал тем привычным делом, к чему фанаты привыкли, не представляя жизни без него.

Все изменилось в новейшее время. Существует множество причин неудач "МЮ" и ни одной настоящей причины. Часть фанов обвиняют семью Глейзер и сокращение расходов на клуб. Но тут получается замкнутый круг - ужасное положение "Юнайтед" на поле сказывается на финансовом здоровье клуба.

С тех пор, как сэр Алекс ушел в отставку, "Манчестер Юнайтед" стал настоящей денежной коровой, которая приносила более 200 миллионов долларов прибыли. Свидетельство того, что вам не нужно создавать хорошую команду, чтобы быть выгодным вложением средств для владельца. Но постепенно доходы начали падать, а успехов все не было, к тому же конкуренты нарастили бюджеты и отодвинули "МЮ" на задний план. Пока неизвестно, как скоро манкунианцы смогут вернуть утраченные позиции. Есть мнение, что этот кризис надолго.

Все начинать с нуля – грустная история "Рейнджерс"

Во многом уникальный случай - фанаты расплачивались за ошибки владельцев клуба. Тем не менее, возрожденный клуб снова выступает в элите, чтобы продолжать вечную борьбу шотландского футбола - "Рейнджерс" против принципиального соперника "Селтика".

Было время, когда рейнджеры были доминирующей силой Шотландии. Основанный в 1872 году, клубу потребовалось почти два десятилетия, чтобы выиграть свой первый титул победителя лиги, затем успех стал привычным делом. 54 чемпионских титула, 33 национальных Кубка, 27 Кубков шотландской лиги и семь сезонов, в которых они выиграли все три главных трофея. Тотальное преимущество в дерби "Олд Фирм" против "Селтика". "Рейнджерс" был неподражаем, но фанаты еще не понимали, что титул победителя лиги 2011 года станет их последним в этом обозримом будущем.

В феврале сезона 2011/12 начались проблемы, клуб погряз в долгах по неоплаченному налоговому счету в размере более 20 миллионов долларов. "Рейнджерс" перевели в новое владение и отправили на четвертый уровень шотландского футбола.

Но страсть поклонников главной команды Глазго никогда не уменьшалась. Даже в низшем дивизионе "Рейнджерс" играл при аншлаге, более 50 000 зрителей за игру.

Постепенно команда все же выбралась со дна, кризис преодолен, но… "Рейнджерс" является вторыми в шотландской Премьер-лиге, а в будущее фанаты боятся заглядывать. Специалисты прогнозируют, что положение команды все еще нестабильно. Долги погашены не полностью, и повторение сценария падения остается возможным. К тому же особых, знаменательных побед после возвращения в элиту у "Рейнджерс" еще не было, как на внутренней, так и на международной арене.

Сандерленд - кошмар от Netflix

Поклонники "Сандерленда" по-прежнему заполняют стадионы десятками тысяч каждую игровую неделю, несмотря на то, что клуб в настоящее время переживает не лучшие времена. Всего три сезона назад, после того, как "Сандерленд" вернулся в высший дивизион, он пригласил Netflix, чтобы снять историю триумфального продвижения клуба в Премьер-лиге; вместо этого мир наблюдал за тем, как "Сандерленд" посыпался как песочный замок.

Представьте себе неудавшийся брак, который вы пытаетесь спасти перед публикой, которая злорадствует и жаждет интриги – все по самому драматичному сценарию. В следующем сезоне 2018/19 "Сандерленд" проиграл финал плей-офф Первой лиги, и разочарование фанатов достигло точки кипения, когда они упали на 15-е место в третьем дивизионе.

"Мы думали, что Netflix снимет восхождение, историю успеха, но мы ошиблись, - говорит Рори Фаллоу менеджер проекта компании. – Клуб не имеет устойчивого положения, он не может подняться и страдает".

Снова приходится говорить о провалах в управлении командой, странные трансферы, унизительные поражения от аутсайдеров. Неудачи стали тенью преследовать недавнего представителя АПЛ. Конца этому пока невидно.

Гамбург: динозавры Германии, которые борются со своим личным ледниковым периодом

До недавнего времени Гамбург являлся самой гордой командой Германии, пользуясь преимуществом непрерывного присутствие в Бундеслиге. Эта полоса закончилась. Что теперь? В углу гамбургского "Volksparkstadion" есть часы, которые отмечают количество времени, которое клуб провел в Бундеслиге. И почему бы нет?

Они были единственной командой, которая играла в высшем дивизионе с момента его образования в 1963 году: даже "Бавария" пропустила первых пару сезонов. Но чем больше проходит времени и чем больнее становятся шрамы от понижения в классе, часы теперь не столько предмет гордости, сколько символ мрачного высокомерия. "Гамбург" пережил вылет из элиты, выиграв плей-офф в 2015 и 2016 годах, затем тяжелейший 2017-й год, прежде чем, наконец, в 2018-м году они были выброшены из Бундеслиги.

Это понижение не было неожиданностью. "Гамбург" был довольно жалким клубом, который неизвестно как поддерживал память относительной прежней славы. Тем временем, они продолжали скатываться ко дну, бескомпромиссному понижению в классе. Прозвище "Дер Дино" родилось как признание их долголетия и устойчивости, но оно стало негативным описанием их медленного и мучительного упадка. Когда в конечном итоге с "Гамбургом" случилось то, что и должно было случиться.

История Гамбурга стала примером не простого "долголетия": они шестикратные чемпионы Германии, обладатели Кубка европейских чемпионов в 1983 году, многих других почетных трофеев. Они воспитали величайших игроков, которых когда-либо видела Бундеслига, от Мэнни Кальца и Кевина Кигана до Рафаэля ван дер Ваарт и Хон Мин Сона, что, впрочем, делает их падение еще более болезненным. Возможно, перезагрузка - это то, что нужно этому клубу. На старых заслугах далеко не уедешь.

Эвертон: вечно вторая команда Ливерпуля

"Эвертон" не выигрывал в дерби Ливерпуля более двух десятилетий. Нет ничего хуже, чем поддерживать футбольную команду, которая всегда проигрывает самому принципиальному сопернику.

Множество других английских клубов страдали от "трофейных засух" так же долго и даже дольше, чем "Эвертон", но ни один из них не может терпеть победы команды из своего города. Дерби есть дерби.

Краткий урок истории, чтобы объяснить, почему у "Эвертона" дела хуже, чем у любого другого крупного клуба Англии. Все началось еще в 1891 году, когда после одного неудачного спора с участием президента "ирисок", клубу пришлось покинуть свой первоначальный дом – "Энфилд". Пришлось переехать на "Гудисон-парк". Год спустя "Ливерпуль" занял вакантное место, более того, объяви "Энфилд" своим собственным стадионом. Это означало, что "Эвертон" сам создал самую большую проблему, передав "Ливерпулю" свой домашний стадион, что затем стало синонимом успеха "красных".

До конца 1960-х годов "Эвертон" был самым большим и самым успешным клубом в Ливерпуле, выиграв семь титулов лиги и три Кубка Англии к 1970 году. "Ливерпуль" также выиграл семь титулов, но к этому моменту ему достался только один Кубок Англии. "Ливерпуль" пошел в наступление в 1970-х и 80-х, выиграв еще восемь титулов и четыре европейских кубка, прежде чем "Эвертон" отскочил назад, чтобы выиграть два титула в 1985 и 1987 годах. Но победа в Кубке Англии в матче против "Манчестер Юнайтед" в 1995 году стала последним трофеем для "Эвертона". Фанаты "Ливерпуля" безжалостно насмехаются над их бесконечным ожиданием настоящих побед.

Назначение Карло Анчелотти всесило в болельщиков некоторый оптимизм, помогло вернуть "Эвертон" обратно в верхнюю часть турнирной таблицы Премьер-лиги. Но по большей части быть фанатом "ирисок" также плохо, как и в последние десятилетия.

Эспаньол: жизнь в тени Барсы

Команда, которая играет и живет в Барселоне, постоянно воспринимается как второстепенная копия даже собственными СМИ. "Эспаньол" называет себя "изумительным меньшинством", но в большинстве случаев изумляет очень редко. У них есть ненавистный соперник, но этот соперник порой их даже не замечает. ФК "Барселона" настоящий гранд, величина мирового масштаба, "больше, чем клуб" в соответствии с их лозунгом.

"Барса" отбрасывает могучую тень, и каждый, кто попадает под нее, испытывает темноту и несчастья. История "Эспаньола" насчитывает 119 лет. Это член-основатель испанской лиги, только четыре команды провели больше сезонов в Примере, и в совокупной таблице за все время они находятся на седьмом месте. Но они никогда не побеждали в высшем дивизионе Испании. Их соседи, тем временем, выиграли заветный трофей 26 раз, плюс 30 Кубков и пять европейских Кубков. "Эспаньол" выиграл только четыре значимых приза в истории (четыре Кубка Испании – последний раз в 2006-м). "Барселона" намного опережает "бело-синих".

В 1988-м году "Эспаньол" был близок, чтобы завоевать свой первый европейский трофей, домашняя победа над "Байером" 3:0. Это был как момент истины, местные газеты уже выходили с поздравлением и не жалели комплиментов. Но в то время финал Кубка УЕФА состоял из двух матчей и в ответном поединке леверкузенцы на своем поле отыграли три мяча, а затем выигралди серию пенальти.

После той неудачи "Эспаньол" скатился в середняки Ла Лиги, переживал перманентный кризис, только выбирался и снова оказывался в полосе неудач. "Поклонники "Эспаньола" чувствуют себя брошенными; они преданные фанаты, которые оказались на окраине праздника футбола. Клуб делает своих фанов невидимыми", - говорит бывший тренер "бело-синих" Кике Санчес Флорес.

По материалам ESPN