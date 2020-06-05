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Стал известен график ближайших матчей АПЛ

Англия
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Стал известен график ближайших матчей АПЛ
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Издание The Independent опубликовало календарь ближайших поединков Английской Премьер-лиги. Кампания возобновится двумя перенесенными встречами 28-го тура.

Напомним, что в турнирной таблице АПЛ лидируют "красные" – отрыв от "горожан" составляет 25 очков. Мерсисайдцам нужно добыть 2 победы, чтобы завоевать чемпионские медали.

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28 ТУР

Среда, 17 июня

20:00 "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"

22:00 "Манчестер Сити" – "Арсенал"

30 ТУР

Пятница, 19 июня

20:00 "Норвич" – "Саутгемптон"

22:00 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Суббота, 20 июня

14:30 "Уотфорд" – "Лестер"

17:00 "Брайтон" – "Арсенал"

19:30 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"

21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"

Воскресенье, 21 июня

18:00 "Ньюкасл" – "Шеффилд"

20:30 "Астон Вилла" – "Челси"

21:00 "Эвертон" – "Ливерпуль"

Понедельник, 22 июня

20:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
Independent

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