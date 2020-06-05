Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен график ближайших матчей АПЛ
Расписание в студию
Издание The Independent опубликовало календарь ближайших поединков Английской Премьер-лиги. Кампания возобновится двумя перенесенными встречами 28-го тура.
Напомним, что в турнирной таблице АПЛ лидируют "красные" – отрыв от "горожан" составляет 25 очков. Мерсисайдцам нужно добыть 2 победы, чтобы завоевать чемпионские медали.
28 ТУР
Среда, 17 июня
20:00 "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"
22:00 "Манчестер Сити" – "Арсенал"
30 ТУР
Пятница, 19 июня
20:00 "Норвич" – "Саутгемптон"
22:00 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"
Суббота, 20 июня
14:30 "Уотфорд" – "Лестер"
17:00 "Брайтон" – "Арсенал"
19:30 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"
21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"
Воскресенье, 21 июня
18:00 "Ньюкасл" – "Шеффилд"
20:30 "Астон Вилла" – "Челси"
21:00 "Эвертон" – "Ливерпуль"
Понедельник, 22 июня
20:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"