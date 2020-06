Женская команда Челси досрочно признана чемпионом – Ливерпуль вылетает из высшего дивизиона

Женская команда "Челси" официально признана обладателем золотых медалей розыгрыша текущего чемпионата. По итогам турнира "синие" и "Манчестер Сити" сыграют в следующем сезоне в рамках женской ЛЧ.

У "горожанок" 40 набранных очков в 16 поединках, у "Челси" – 39 баллов в 15 матчах. Руководство лиги решило определить итоги кампании по среднему количеству зачетных пунктов за встречу.

The @FA has announced that the 2019/20 #BarclaysFAWSL table has been decided on a basic points-per-game basis, with the title awarded to @ChelseaFCW.