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Женская команда Челси досрочно признана чемпионом – Ливерпуль вылетает из высшего дивизиона

Англия
(1 голосов)

Представляете, чтобы было, если бы так же отменили АПЛ?

Женская команда Челси досрочно признана чемпионом – Ливерпуль вылетает из высшего дивизиона
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Женская команда "Челси" официально признана обладателем золотых медалей розыгрыша текущего чемпионата. По итогам турнира "синие" и "Манчестер Сити" сыграют в следующем сезоне в рамках женской ЛЧ.

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У "горожанок" 40 набранных очков в 16 поединках, у "Челси" – 39 баллов в 15 матчах. Руководство лиги решило определить итоги кампании по среднему количеству зачетных пунктов за встречу.

"Астон Вилла" повышается в классе и будет выступать в следующем сезоне в Высшем женском дивизионе Англии вместо "Ливерпуля" – "красные", соответственно, покидают лигу. В клубе разочарованы принятой системой и решением досрочно завершить первенство.

Женская команда Челси досрочно признана чемпионом – Ливерпуль вылетает из высшего дивизиона - изображение 1

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) женский футбол Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports

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