Шальке подпишет 16-летнего голкипера Эвертона

16-летний вратарь сборной Ирландии U17 Дэн Роуз дал согласие на переход из "Эвертона" в немецкий "Шальке".

Sky Sports сообщает, что молодой страж ворот отказался подписать с "ирисками" трехлетнее соглашение, которое ему предлагалось, и вскоре заключит с гельзенкирхенцами договор на пять лет. В "Шальке" Роуз станет первым иностранным вратарем.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шальке" может возглавить экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль.