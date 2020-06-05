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Шальке подпишет 16-летнего голкипера Эвертона

Англия
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Дэн Роуз отказался подписывать контракт с ирисками

Шальке подпишет 16-летнего голкипера Эвертона
Новина українською

16-летний вратарь сборной Ирландии U17 Дэн Роуз дал согласие на переход из "Эвертона" в немецкий "Шальке".

Sky Sports сообщает, что молодой страж ворот отказался подписать с "ирисками" трехлетнее соглашение, которое ему предлагалось, и вскоре заключит с гельзенкирхенцами договор на пять лет. В "Шальке" Роуз станет первым иностранным вратарем.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шальке" может возглавить экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шальке (Германия) Эвертон (Ливерпуль) Шальке 04 Шальке
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