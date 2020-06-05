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Фламенго отказал Тоттенхэму в подписании Жерсона

Англия
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Игрок останется в Бразилии

Фламенго отказал Тоттенхэму в подписании Жерсона
Новина українською

Бразильский "Фламенго" отказался продавать бразильского полузащитника Жерсона Сантоса в "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Goal.com.

По данным источника, "Тоттенхэм" предложил за 23-летнего футболиста £ 16 млн (около € 18 млн), однако бразильский клуб не намерен расставаться с игроком. Сам Жерсон хочет остаться во "Фламенго" и продолжить выступать под руководством Жорже Жезуша. "Фламенго" — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.

Жерсон перешёл во "Фламенго" из итальянской "Ромы" летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 11,8 млн.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Жерсон Сантос
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