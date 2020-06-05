FA объявила расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии на опубликовала расписание четвертьфинальных матчей национального Кубка.

27 июня

"Норвич Сити" — "Манчестер Юнайтед"

28 июня

"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"

"Лестер Сити" — "Челси"

"Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Сити"

Нынешний розыгрыш Кубка Англии наряду с остальными турнирами в стране и по всему миру был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Премьер-лига возобновится 17 июня. Сегодня было опубликовано расписание первенства до 2 июля.