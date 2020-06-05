Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
FA объявила расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии
Первый матч состоится 27 июня
Футбольная ассоциация Англии на опубликовала расписание четвертьфинальных матчей национального Кубка.
27 июня
"Норвич Сити" — "Манчестер Юнайтед"
28 июня
"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"
"Лестер Сити" — "Челси"
"Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Сити"
Нынешний розыгрыш Кубка Англии наряду с остальными турнирами в стране и по всему миру был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Премьер-лига возобновится 17 июня. Сегодня было опубликовано расписание первенства до 2 июля.
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