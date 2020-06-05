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Челси близок к подписанию основного защитника сборной Англии

Англия
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Лэмпард может получить суперкоманду

Челси близок к подписанию основного защитника сборной Англии
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Лондонский "Челси" наиболее активно ведет себя на трансферном рынке. После слухов о скором трансфере немецкого форварда, появилась информация о другом вероятном переходу.

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Как сообщает Goal, лондонский клуб хочет усилить этим летом левый фланг обороны. Руководство команды намеренно не пожалеть денег на Бена Чилвелла, который успешно играет за "Лестер".

Англичанин уже дал свое согласие на возможный переход. Всего трансфер может обойтись лондонцам в 80 миллионов фунтов. Имеют они и план Б - сейчас клуб следит за Николасом Тальяфико, который закрывает левую бровку в "Аяксе".

На счету Чилвелла в этом сезоне 28 матчей. Его контракт с "лисами" истекает в 2024-м году.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Лестер Сити Николас Тальяфико Бен Чилвелл
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