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Вечно травмированный Тирни может покинуть Арсенал, проведя за сезон лишь 12 матчей
На него уже даже появился претендент
С большой долью вероятности, Киран Тирни покинет "Арсенал" уже текущим летом. Защитник перебрался в Лондон лишь летом прошлого года.
Как сообщает Express, в подобном шаге заинтересовано руководство "канониров". Их не устраивает частая травматичность футболиста, из-за которой он уже пропустил больше половиный матчей сезона.
Главный претендент на его трансфер - "Лестер". Брендан Роджерс отлично знаком с навыками шотландца еще со времен "Селтика".
Вероятно, что Киран может быть куплен на замену Чилвеллу.
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