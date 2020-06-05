Вечно травмированный Тирни может покинуть Арсенал, проведя за сезон лишь 12 матчей

С большой долью вероятности, Киран Тирни покинет "Арсенал" уже текущим летом. Защитник перебрался в Лондон лишь летом прошлого года.

Как сообщает Express, в подобном шаге заинтересовано руководство "канониров". Их не устраивает частая травматичность футболиста, из-за которой он уже пропустил больше половиный матчей сезона.

Главный претендент на его трансфер - "Лестер". Брендан Роджерс отлично знаком с навыками шотландца еще со времен "Селтика".

Вероятно, что Киран может быть куплен на замену Чилвеллу.