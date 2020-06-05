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МЮ намерен помешать Ман Сити подписать Беннасера
А где-то на горизонте еще и "ПСЖ"
Крайне вероятно, что Исмаэль Беннасер этим летом покинет "Милан", подписав контракт с одним из европейских грандов.
Как сообщает La Source Parisienne, в гонку за алжирцем вступил "Манчестер Юнайтед". Они намеренны обойти своих соседей по городу и подписать талантливого игрока центра поля.
Отметим, что за возможный переход желающим придется заплатить 30 миллионов евро.
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