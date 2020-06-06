Роберто Мартинес: Де Брюйне может покинуть Сити, если дисквалификация в ЛЧ останется в силе

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о планах на будущее полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

"Кевин — победитель. Он будет учитывать все факторы, принимая решения. Он учтёт, будет ли оставлена в силе дисквалификация, останутся ли в клубе тренер и члены его штаба, с которыми у него великолепные взаимоотношения.

Если дисквалификация останется в силе, это будет иметь большое значение. Он уже неоднократно показывал, что получает удовольствие от игры в клубе, в котором можно побеждать", — цитирует Мартинеса beIN Sports.