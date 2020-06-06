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Роберто Мартинес: Де Брюйне может покинуть Сити, если дисквалификация в ЛЧ останется в силе
Наставник сборной Бельгии высказался о будущем своего подопечного
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о планах на будущее полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.
"Кевин — победитель. Он будет учитывать все факторы, принимая решения. Он учтёт, будет ли оставлена в силе дисквалификация, останутся ли в клубе тренер и члены его штаба, с которыми у него великолепные взаимоотношения.
Если дисквалификация останется в силе, это будет иметь большое значение. Он уже неоднократно показывал, что получает удовольствие от игры в клубе, в котором можно побеждать", — цитирует Мартинеса beIN Sports.
Ранее по решению УЕФА "Манчестер Сити" был отстранён от участия в еврокубках из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).