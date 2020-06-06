Лестер продаст одного ключевого игрока летом

"Лестер" готов продать одного из своих ключевых игроков этим летом.

На момент остановки сезона команда Брендана Роджерса прочно занимала третье место и имеет прекрасные шансы удержаться в зоне Лиги Чемпионов к финишу.

В плане финансов "Лестер" крепко стоит на ногах и не собирается устраивать распродажу игроков, однако одну потерю Роджерс допускает, если при этом клуб хорошо заработает.

На этот раз главным кандидатом на отъезд с "Кинг Паур" является левый защитник Бен Чилуэлл. The Guardian подтверждает, что "Челси" уже вступил в переговоры с "лисами".

Помимо Чилуэлла, "Лестер" ожидает интереса английских и европейских клубов к некоторым другим своим игрокам, включая Чаглара Сеюнджю, Уилфрида Ндиди и Рикарду Перейру.