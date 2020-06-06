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Лестер продаст одного ключевого игрока летом

Англия
(1 голосов)

В условиях финансового кризиса это может стать выходом

Лестер продаст одного ключевого игрока летом
Новина українською

"Лестер" готов продать одного из своих ключевых игроков этим летом.

На момент остановки сезона команда Брендана Роджерса прочно занимала третье место и имеет прекрасные шансы удержаться в зоне Лиги Чемпионов к финишу.

В плане финансов "Лестер" крепко стоит на ногах и не собирается устраивать распродажу игроков, однако одну потерю Роджерс допускает, если при этом клуб хорошо заработает.

На этот раз главным кандидатом на отъезд с "Кинг Паур" является левый защитник Бен Чилуэлл. The Guardian подтверждает, что "Челси" уже вступил в переговоры с "лисами".

Помимо Чилуэлла, "Лестер" ожидает интереса английских и европейских клубов к некоторым другим своим игрокам, включая Чаглара Сеюнджю, Уилфрида Ндиди и Рикарду Перейру.

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В статье: Лестер Сити
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