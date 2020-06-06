Гиггз не уверен, что Погба и Фернандеш смогут играть вместе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз не уверен, что полузащитники Поль Погба и Бруну Фернандеш смогут найти взаимопонимание на футбольном поле.

"Невозможно ответить на вопрос, подойдут они друг другу или нет, пока они не сыграют вместе. Но хорошие игроки всегда должны быть способны играть с хорошими игроками, поэтому давайте посмотрим.

Они оба являются большими мастерами, и вопрос в том, как они будут дополнять друг друга", — цитирует Гиггза Sky Sports.