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Челси начал переговоры о контракте с Рюдигером
Нынешнее соглашение немца истекает в июле 2022-го
"Челси" начал переговоры о продлении контракта с Антонио Рюдигером. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Обе стороны оптимистично настроены и ожидается, что уже вскоре придут к соглашению. Нынешняя сделка немца истекает в июле 2022 года.
Напомним, Рюдигер выступает за "синих" с 2017-го года.
Ранее сообщалось, что Рюдигер сыграл важную роль в переговорах "Челси" по Тимо Вернеру, с которым он вместе выступал за "Штуттгарт".
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