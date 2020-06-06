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Челси начал переговоры о контракте с Рюдигером

Англия
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Нынешнее соглашение немца истекает в июле 2022-го

Челси начал переговоры о контракте с Рюдигером
Новина українською

"Челси" начал переговоры о продлении контракта с Антонио Рюдигером. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Обе стороны оптимистично настроены и ожидается, что уже вскоре придут к соглашению. Нынешняя сделка немца истекает в июле 2022 года.

Напомним, Рюдигер выступает за "синих" с 2017-го года.

Ранее сообщалось, что Рюдигер сыграл важную роль в переговорах "Челси" по Тимо Вернеру, с которым он вместе выступал за "Штуттгарт".

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В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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