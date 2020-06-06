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Ман Сити хотел подписать Вернера. Лэмпард убедил Тимо выбрать Челси
Немецкий форвард предпочел "аристократов"
Журналист немецкого портала Bild Кристиан Фальк, рассказал, что "Манчестер Сити" также претендовал на нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.
По информации источника, главный тренер "Челси" лично убедил немецкого форварда и уверил, что 24-летний Тимо станет важным элементом "аристократов".
Ранее в СМИ была информация, что "Челси" близок к подписанию Вернера за 60 млн евро.
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Источник:Twitter Christian Falk
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