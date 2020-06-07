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Ливерпуль сделал запрос по поводу Адамы Траоре

Англия
(3 голосов)

Испанец может перебраться на "Энфилд"

Ливерпуль сделал запрос по поводу Адамы Траоре
Новина українською

"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет заполучить Адаму в свою команду после того, как проиграл борьбу "Челси" за Тимо Вернера из "Лейпцига". Клопп никогда не скрывал своих симпатий к Траоре, которого он прежде называл "неудержимым". А солидный опыт выступлений испанца в Англии является большим плюсом в глазах лидеров Премьер-Лиги.

"Вулверхэмптон" крепко стоит на ногах в плане финансов и не нуждается в продажах, однако на "Молинью" понимают, что им будет сложно удержать Траоре, если тот захочет уйти.

В этом сезона АПЛ Адама отметился 4 голами и 7 ассистами. Также на его счету 5.2 обводок в среднем за игру по данным Whoscored.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Адама Траоре
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