Ливерпуль сделал запрос по поводу Адамы Траоре

"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет заполучить Адаму в свою команду после того, как проиграл борьбу "Челси" за Тимо Вернера из "Лейпцига". Клопп никогда не скрывал своих симпатий к Траоре, которого он прежде называл "неудержимым". А солидный опыт выступлений испанца в Англии является большим плюсом в глазах лидеров Премьер-Лиги.

"Вулверхэмптон" крепко стоит на ногах в плане финансов и не нуждается в продажах, однако на "Молинью" понимают, что им будет сложно удержать Траоре, если тот захочет уйти.

В этом сезона АПЛ Адама отметился 4 голами и 7 ассистами. Также на его счету 5.2 обводок в среднем за игру по данным Whoscored.