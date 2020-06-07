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Клопп: Нельзя урезать зарплаты игрокам, а потом подписывать новичков за 50-60 млн

Англия
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Наставник объяснил неудачи на трансферном рынке

Клопп: Нельзя урезать зарплаты игрокам, а потом подписывать новичков за 50-60 млн
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном приобретении хавбека "Байера" Кая Хавертца и форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.

"На этой планете хватает хороших игроков. Тимо Вернер – отличный игрок, Кай Хавертц – отличный игрок.

Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10-15 первых матчей. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе.

Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50-60 миллионов фунтов", – сказал Клопп Sky Germany.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" отказался от покупки Тимо Вернера, уступив форварда "Челси" фактически без борьбы.

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В статье: Юрген Клопп Байер (Леверкузен) Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг Кай Хавертц
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