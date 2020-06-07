Челси планирует подписать четырех новичков летом

"Челси" может совершить еще три приобретения в летнее трансферное окно, после Тимо Вернера.

"Синие" еще в феврале оформили покупку вингера "Аякса" Хакима Зийеша за 38 миллионов фунтов, а на днях договорились с нападающим Тимо Вернером, выкуп которого у "РБ Лейпциг" будет стоить 53 млн.

Также известно, что Лэмпард решительно настроен укрепить левый фланг обороны, в качестве своей цели номер один на эту позицию избрав Бена Чилуэлла из "Лестера". Более доступной альтернативой 23-летнему англичанину является Николас Тальяфико, которого "Аякс" отпустил бы за 22.4 млн. фунтов.

Помимо Чилуэлла, "Челси" может обзавестись еще двумя новичками. Как утверждает The Guardian, "синие" заинтересованы в обратном выкупе защитника Натана Аке у "Борнмута". "Челси" может вернуть Аке за 40 млн. фунтов, однако вылет из Премьер-Лиги заставил бы "вишенок" понизить цену за Натана.

Наконец, еще одна цель для "Челси" — это алжирский вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма.