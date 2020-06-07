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Миши Батшуайи может стать одноклубником Ярмоленко

Англия
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"Молотки" являются фаворитом на бельгийца

Миши Батшуайи может стать одноклубником Ярмоленко
Новина українською

"Вест Хэм" является фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Миши Батшуайи, утверждает Daily Express.

"Синие" больше не рассчитывают на 26-летнего бельгийца после того, как продлили контракт с Оливье Жиру еще на сезон и договорились о покупке Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".

В "Челси" надеются выручить за своего форварда 40 млн. фунтов, однако могут опустить его ценник почти вдвое в свете истекающего контракта, действующего до конца следующего сезона.

Источник сообщает, что "Вест Хэм" уже подал своим соседям запрос по поводу покупки Батшуайи и уже в ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров.

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В статье: Челси (Лондон) Миши Батшуайи Вест Хэм (Лондон)
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