Миши Батшуайи может стать одноклубником Ярмоленко

"Вест Хэм" является фаворитом в борьбе за нападающего "Челси" Миши Батшуайи, утверждает Daily Express.

"Синие" больше не рассчитывают на 26-летнего бельгийца после того, как продлили контракт с Оливье Жиру еще на сезон и договорились о покупке Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".

В "Челси" надеются выручить за своего форварда 40 млн. фунтов, однако могут опустить его ценник почти вдвое в свете истекающего контракта, действующего до конца следующего сезона.

Источник сообщает, что "Вест Хэм" уже подал своим соседям запрос по поводу покупки Батшуайи и уже в ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров.