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Клопп: Надеемся провести чемпионский парад в следующем сезоне

Англия
(2 голосов)

Болельщики ждали титула 30 лет, но отпраздновать смогут лишь потом

Клопп: Надеемся провести чемпионский парад в следующем сезоне
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что надеется на проведение чемпионского парада в следующем сезоне.

После возобновления сезона "красным" будет достаточно выиграть два матча в Премьер-Лиге, чтобы завоевать свой первый с 1990 года титул.

"Неприятно, когда ты не можешь отпраздновать это так, как всегда мечтал, и я совершенно это понимаю. Я чувствую то же самое. Отпраздновать одним на стадионе, а затем разъехаться домой — это не идеальный сценарий.

Мы не так это себе представляли. Но сейчас мы не можем это изменить. Почему мы должны так сильно переживать из-за вещи, которую не изменить?

Наступит день, когда жизнь вернется в норму. Когда кто-нибудь найдет вакцину, когда кто-нибудь найдет решение проблемы, когда коэффициент заражения снизится до нуля — в конце концов такой день наступит. И мы имеем право отпраздновать в этот день так, как мы хотим.

Если это будет около 12-го или 13-го тура следующего сезона, то что помешает нам отпраздновать? Трофей все равно будет у нас, и мы сможем провезти его через город на открытом автобусе. Если другие люди думают, что мы полные безумцы, то мне все равно", — сообщил Клопп Sky Germany.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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