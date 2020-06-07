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Кафу: Александер-Арнольд может стать одним из лучших игроков мира
Бразилец в восторге от своего молодого коллеги по амплуа
Бывший вингбек сборной Бразилии Кафу поделился мнением об игре Трента Александера-Арнолда из "Ливерпуля".
– Трента сравнивают с вами. Что думаете о нем?
– Он невероятный игрок, редкий талант. Если он будет и дальше играть так, как сейчас, он станет одним из лучших футболистов в мире.
У него есть потенциал, чтобы выиграть награду лучшего игрока мира от ФИФА. Технически он великолепен. У него бразильский стиль игры.
Я люблю смотреть, как он играет. И выступления за такую замечательную команду помогают ему расти, – сказал Кафу Fifa.com.