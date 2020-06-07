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Кафу: Александер-Арнольд может стать одним из лучших игроков мира

Англия
(1 голосов)

Бразилец в восторге от своего молодого коллеги по амплуа

Кафу: Александер-Арнольд может стать одним из лучших игроков мира
Новина українською

Бывший вингбек сборной Бразилии Кафу поделился мнением об игре Трента Александера-Арнолда из "Ливерпуля".

– Трента сравнивают с вами. Что думаете о нем?

– Он невероятный игрок, редкий талант. Если он будет и дальше играть так, как сейчас, он станет одним из лучших футболистов в мире.

У него есть потенциал, чтобы выиграть награду лучшего игрока мира от ФИФА. Технически он великолепен. У него бразильский стиль игры.

Я люблю смотреть, как он играет. И выступления за такую замечательную команду помогают ему расти, – сказал Кафу Fifa.com.

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В статье: Кафу Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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