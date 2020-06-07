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МЮ включился в борьбу с Реалом за Донни ван де Бека

Англия
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"Красные дьяволы" претендуют на голландского хавбека "Аякса"

МЮ включился в борьбу с Реалом за Донни ван де Бека
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The Sunday Times сообщает, что "Манчестер Юнайтед" снова проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку.

По информации источника, "красные дьяволы" поборются за хавбека с мадридским "Реалом". Ранее в СМИ ходили слухи, что "сливочные" уже согласовали трансфер 23-летнего голландца за 49 млн фунтов.

Испанский клуб готов уже заплатить 49 миллионов, в свою очередь "МЮ" хотел бы снизить цену.

В текущем сезоне Эредивизи, Донни ван де Бек принял участие в 23 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
The Sunday Times
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